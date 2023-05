Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 10 chili di droga e 14.000 euro in contanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi gli agenti di via Orti della Farnesina sono venuti a conoscenza di una possibile attività di spaccio "all'ingrosso" gravitante intorno ad un circolo nella zona di Tomba di Nerone/Grottarossa. Durante uno dei tanti servizi di appostamento messi in atto per confermare l'ipotesi investigativa, gli investigatori hanno fermato un uomo trovato in possesso di 3 chili di marijuana. Nell'abitazione dello stesso sono stati rinvenuti ulteriori 190 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Magistratura. Il Gip ha convalidato l'arresto. Vista l'ingente quantità di stupefacente, i poliziotti, con l'ausilio di un cane antidroga della Questura di Roma, hanno poi esteso la perquisizione all'intero stabile. All'interno di un appartamento di proprietà di una donna al piano inferiore, gli agenti hanno rinvenuto oltre 5 chili di marijuana, circa 100 grammi di hashish e quasi 350 grammi di cocaina, il materiale necessario per il confezionamento, nonché sostanza da taglio, bilancini di precisione e 2.650 euro in contanti. (segue) (Rer)