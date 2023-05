Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 10 chili di droga e 14.000 euro in contanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertato che quell'appartamento era in uso a un uomo sottoposto al regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico presso un'altra abitazione limitrofa, hanno provveduto a effettuare una perquisizione anche presso quest'ultimo indirizzo, rinvenendo 4 involucri di cocaina, 1.395 euro e 3 orologi di lusso. L'uomo era altresì in possesso delle chiavi del circolo. La perquisizione, estesa all'interno di quest'ultimo luogo, ha permesso di rinvenire 12 grammi di cocaina e, nascosti all'interno di due casseforti oltre 9.000 euro. Al termine delle operazioni, la donna e l'uomo sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma la convalida degli arresti, in seguito alla quale per la donna è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per l'uomo la custodia cautelare in carcere. (Rer)