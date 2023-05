Medio Oriente: Autorità palestinese chiede intervento internazionale contro colonie israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto l’intervento della comunità internazionale per indurre Israele a rivedere l’approvazione dei piani di costruzione di 1.700 unità abitative Gerusalemme Est. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale l’Anp considera questa misura un via libera all’espansione degli insediamenti coloniali israeliani nelle aree a maggioranza palestinese, con l’obiettivo di modificarne gli equilibri demografici. Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri dell’Anp, infatti “i nuovi piani sono un’ulteriore annessione di territori a Gerusalemme, per separare la città dalle zone a maggioranza palestinese circostanti”. Dunque, l’approvazione della costruzione delle nuove unità abitative, continua il ministero degli Esteri dell’Anp, è “una mancanza di rispetto ufficiale per le risoluzioni e gli appelli dell’Onu per la fine dell’espansione degli insediamenti coloniali”. (Res)