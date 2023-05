Repubblica Centrafricana: trasferito a Parigi un francese accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Rémy Quignolot, un cittadino francese arrestato due anni fa nella Repubblica Centrafricana e accusato di spionaggio è stato trasferito a Parigi per motivi di salute. Lo ha riferito oggi la sorella, citata dalla stampa francese. La magistratura centrafricana ha precisato che il cittadino francese, tuttavia, dovrà tornare a Bangui per il processo. Quignolot, 57 anni, ex militare, aveva trascorso 16 mesi in custodia cautelare a Bangui prima di essere rilasciato sotto controllo giudiziario il 22 settembre 2022 adducendo motivi di salute. (Frp)