Regno Unito: laboristi e liberaldemocratici chiedono indagine su Braverman per abuso potere

- I laboristi e i liberaldemocratici del Regno Unito hanno accusato la ministra dell’Interno, Suella Braverman, di abuso di potere. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva “Bbc”, la funzionaria del governo la scorsa estate è stata sorpresa superare il limite di velocità alla guida. A seguito dell’infrazione del codice stradale, Braverman aveva la possibilità di scegliere se pagare una multa, vedersi sottratti punti dalla patente o partecipare a un corso di sensibilizzazione sulla velocità. Una fonte governativa ha riferito alla “Bbc” che la ministra dell’Interno, preoccupata per i suoi premi dell’assicurazione, ha inizialmente propenso per il corso, e ha chiesto a un consulente di organizzarne uno privato per non essere riconosciuta dai cittadini. Quando le è stato detto che non c’era alcuna possibilità di poterlo fare, Braverman ha deciso di pagare la sanzione pecuniaria, accettando anche tre punti in meno sulla patente per eccesso di velocità. La segretaria dell’Interno ombra del Partito laborista, Yvette Cooper, ha affermato che i rapporti "suggeriscono che Braverman abbia tentato di abusare della sua posizione per aggirare le normali regole”. “È necessaria un’indagine urgente su ciò che è accaduto”, ha aggiunto l'esponete politica britannica.(Rel)