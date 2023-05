Imprese: Urso, legge quadro su Made in Italy punto di svolta per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La legge quadro sul Made in Italy "è un punto di svolta per questo Paese, che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza che saranno sostenute con un fondo di investimento nazionale che potrà partecipare, in una logica di complementarità rispetto al mercato, al capitale di imprese ad alto potenziale o rilevanti da un punto di vista sistemico". Lo ha evidenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista al Sole 24 Ore. Per una politica industriale all'altezza delle sfide, ha spiegato Urso, "metteremo in fila una serie di provvedimenti da qui ai prossimi mesi". "Questo governo - ha sottolineato il ministro delle Imprese - ha una chiara visione di politica industriale, che coniuga le vocazioni del nostro Paese e le sue peculiarità territoriali, con le esigenze economiche e produttive che la transizione digitale ed ecologica ci impone. Abbiamo una road map ben precisa che vuole realizzare questo disegno: dopo il ddl Made in Italy, procederemo a giugno con il Chips Act italiano, una legge sul settore dei semiconduttori che può e deve rappresentare il futuro dell'Italia. Poi saremo impegnati in un riordino complessivo sul settore della distribuzione dei carburanti, che nei mesi scorsi ha mostrato tutti i propri limiti. E poi ancora una legge sull'attrazione in Italia dei navigatori digitali, secondo il principio 'lavora nel mondo e vivi in Italia', fino ad arrivare a un provvedimento sugli asset strategici nazionali e alla prima legge italiana sullo spazio". (Rin)