Autonomia: Calderoli, aperti al confronto, ma no a tentativi di fermare progetto

- Il testo dell’Autonomia differenziata “è sempre perfettibile”, e “più voci si ascoltano, meglio è”, ma di fronte a qualunque tentativo di fermare il progetto, “diremo di no”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, in un’intervista su “La Stampa”. “Il testo – ha proseguito – non è blindato, siamo aperti al confronto, ma un confronto serio. Se invece qualcuno fa il furbo, andremo avanti con determinazione”. Contro ogni polemica che vedrebbe nell’autonomia un’ulteriore causa di aumento dei divari territoriali già presenti nel Paese, il ministro ha ribadito che questa rappresenterebbe al contrario “la soluzione”. E sul dossier dei tecnici del Senato uscito nei giorni scorsi: “Ho trovato riferimenti che non erano basati sui numeri. Persino i vertici della struttura sono rimasti sorpresi, perché nessuno aveva verificato quei contenuti. È evidente che deve essere messa a sistema la macchina di palazzo Madama. Quando si sostiene che si sottrarrebbero risorse allo Stato, qualcuno dimentica che non viene sottratto un euro a nessuno. E io non mi confronto sulle teorie”. I tecnici del Senato remano contro il governo? C’è chi nella Lega sospetta una regia politica, forse di Fratelli d’Italia. “Non credo”, ha risposto Calderoli, che ha poi riaffermato la piena fiducia negli alleati di governo: “Le sensibilità dei partiti di maggioranza possono anche essere diverse. Dopodiché, quando parliamo di obiettivi programmatici, noi li dobbiamo realizzare. Con quanto entusiasmo si faccia non mi interessa, basta che sia sufficiente”. E sulla data di approvazione del progetto, Calderoli ha chiosato: “Trovo che la scadenza del 2023 sia un tempo ragionevole per approvare l’autonomia e definire i Lep, ma la mia è una previsione, un augurio, niente di più”. (Rin)