Medio Oriente: Gerusalemme, ministro Sicurezza nazionale Israele guida “visita” ad Al Aqsa

- Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, ha visitato questa mattina la moschea Al Aqsa, a Gerusalemme, seguito da gruppi di israeliani, che hanno compiuto rituali talmudici sotto la protezione della polizia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. “Le minacce di Hamas (movimento di resistenza islamica palestinese, attivo principalmente nella Striscia di Gaza) non serviranno a nulla, abbiamo noi il controllo di Gerusalemme e di tutta la terra di Israele”, ha dichiarato il ministro Ben Gvir, secondo il quotidiano israeliano “Haaretz”. “Sono contento di salire sul Monte del Tempio, il sito più importante per il popolo ebraico”, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa. A questo proposito, Ben Gvir ha elogiato l’operato della polizia. Secondo “Haaretz”, il ministro è stato accompagnato dai membri di un gruppo che si fa chiamare l’ “amministrazione del Monte del Tempio”, che si batte per aumentare la presenza israeliana nell’are. Tra i membri di questo gruppo figurano Rabbi Shimshon Elboim, padre del portavoce di Ben Gvir, e la moglie di quest’ultimo, Ayala. (Res)