Brasile-Vietnam: Lula incontra premier Pham Minh Chinh a margine del G7

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato il primo ministro del Vietnam Pham Minh Chinh a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Lo ha scritto Lula su Twitter, aggiungendo di aver espresso la volontà di lavorare per approfondire le relazioni bilaterali. "Il Vietnam è un Paese di più di 100 milioni di abitanti, con una tra le crescite economiche più sostenute al mondo, un Paese che ammiro molto e che nutre un grande affetto per il Brasile", ha scritto il presidente. (Rin)