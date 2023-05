Giordania: ministero Esteri condanna “visita” ministro israeliano ad Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Giordania ha condannato fermamente la “visita” alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, da parte del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, e di un gruppo di israeliani al suo seguito, sotto la protezione degli agenti di polizia. Lo ha riferito l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. Il portavoce ufficiale del ministero degli Esteri giordani, Sinan al Majali, ha definito questo gesto “una provocazione” e un “inasprimento delle tensioni pericoloso e inaccettabile”, oltre che “una violazione flagrante del diritto internazionale e dello status quo storico e giuridico dei luoghi sacri di Gerusalemme”. Secondo Majali, la comunità internazionale dovrebbe porre immediatamente fine a questo tipo di azioni, alle incursioni continue delle Forze di difesa israeliane (Idf) nei territori palestinesi e alle “misure unilaterali” in favore dell’espansione degli insediamenti coloniali. Il portavoce del ministero degli Esteri giordano, inoltre, ha ricordato che la moschea di Al Aqsa è un luogo di culto per i musulmani e che la sua tutela, come quella degli altri luoghi sacri, è di competenza ufficiale delle autorità di Amman, inclusa la regolamentazione degli accessi. (Res)