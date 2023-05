G7: Biden invita i leader di Giappone e Corea del Sud a Washington per trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi una breve conversazione con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, e con il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, che ha invitato a Washington per un incontro trilaterale formale. Lo fa sapere l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, secondo cui Biden ha anche elogiato Kishida e Yoon per il “coraggioso lavoro volto a migliorare i rapporti bilaterali tra i loro Paesi”. Il colloquio, durato pochi minuti, è avvenuto a margine del vertice G7 di Hiroshima, oggi alla sua giornata finale. Secondo un comunicato della presidenza sudcoreana, i tre leader hanno concordato di “portare la cooperazione trilaterale a un livello superiore”, in particolare a fronte della minaccia nucleare della Corea del Nord e della necessità di mantenere “un ordine internazionale aperto e basato sulle regole”. L’ultimo incontro tra i tre leader era avvenuto lo scorso novembre in Cambogia. (Res)