Ucraina: Trudeau, Canada potrebbe contribuire addestramento piloti

- Il Canada sosterrà l'Ucraina "per tutto il tempo necessario" nella guerra contro la Russia, contribuendo anche all'addestramento dei suoi militari e, se possibile, dei suoi piloti. Lo ha assicurato oggi il primo ministro Justin Trudeau nel corso della sua conferenza stampa al termine del vertice G7 di Hiroshima, in Giappone. "Stiamo cercando di fare sempre di più" nel sostegno a Kiev, ha affermato il capo del governo di Ottawa, aggiungendo di aver trasmesso questo messaggio allo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto ieri a Hiroshima. Nel corso del vertice, dopo l'ok del presidente statunitense Joe Biden, è stata stabilita una coalizione per la fornitura di caccia F-16 all'Ucraina, con diversi Paesi che si sono resi disponibili anche per le attività di addestramento dei piloti.(Res)