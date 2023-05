Francia-Mongolia: in programma visita Macron, focus relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, prima di tornare a Parigi da Hiroshima, dove ha partecipato al vertice del G7, farà tappa in Mongolia. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bfmtv”, riprendendo quanto annunciato dall’Eliseo. Il capo dello Stato francese si recherà nella capitale Ulan Bator per una breve visita e incontrerà il presidente della Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh. L’obiettivo del viaggio sarà rafforzare le relazioni commerciali con il Paese asiatico, noto per le sue risorse minerarie. “La Mongolia ha un modello di governo liberale: si tengono elezioni, ha conosciuto alternanze politiche, e cerca inoltre di diversificare le sue partnership per essere più solido e capace di trattare in condizioni favorevoli con i suoi grandi vicini Russia e Cina”, ha sottolineato l’entourage di Macron. Secondo quanto riportato da “Bfmtv”, la presidenza francese ritiene che ci siano significative possibilità di cooperazione tra Parigi e Ulan Bator, poiché la Mongolia, “dipendente al 90 per cento dal carbone per la produzione di elettricità”, deve “decarbonizzare la sua economia”. Come spiegato dall’economista Eve Barré al quotidiano “Les Echos”, la Francia potrebbe offrire al Paese asiatico opportunità per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma tutto dipenderà dal grado di investimento estero diretto necessario per finanziare questa strategia.(Frp)