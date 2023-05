G7: Damiani (FI), scelta Puglia ci onora e inorgoglisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Puglia come sede del G7 nel 2024 "ci onora e ci riempie di orgoglio. Ancora una volta la presidente Giorgia Meloni dimostra di riconoscere la centralità del Sud Italia nelle dinamiche internazionali". Lo dichiara il senatore pugliese di Forza Italia Dario Damiani, commentando l'annuncio della premier da Hiroshima. "Un attestato importante per la Puglia, in continuità con il ruolo che da sempre la vede crocevia storico di rapporti significativi tra Oriente e Occidente. Un passato da onorare con grande senso di responsabilità, con lo sguardo già rivolto al futuro e al contributo che la nostra terra saprà e dovrà offrire alla discussione e alla risoluzione delle grandi sfide mondiali, dalla pace allo sviluppo sostenibile, al dialogo fra popoli e culture", conclude il parlamentare azzurro. (Rin)