Milano: incidente stradale a Turbigo, le vittime hanno 18 e 24 anni

- Le vittime dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina a Turbigo, in provincia di Milano, sono un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 24 anni. Secondo le prime ricostruzioni, una Clio, guidata dal diciottenne, si sarebbe scontrata frontalmente con una Peugeot 207, a bordo della quale si trovavano la donna di 24 anni e un uomo di 25, alla guida della vettura. Quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, ma non si troverebbe in pericolo di vita. (Rem)