G7: Trudeau, Cina non può essere ignorata, ma è necessaria diversificazione economica

- La Cina è una potenza in crescita che non può essere ignorata o contenuta, ma una diversificazione è necessaria alla stabilità economica. Lo ha dichiarato il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, durante una conferenza stampa al termine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. "La Cina è la seconda economia mondiale e continua a crescere in modo significativo. Non possiamo semplicemente ignorarne l'esistenza e il contributo alle catene di fornitura globali", ha premesso Trudeau, aggiungendo che l'obiettivo del G7 non è quello di isolare od ostacolare quel Paese asiatico. "Non stiamo cercando di spingere la Cina verso il fallimento o un ridimensionamento. (...) Ciò che interessa i Paesi del G7 è assicurarci che le nostre catene di fornitura siano più resilienti e diversificate". Secondo il premier canadese, "sicurezza economica significa avere diverse opzioni e catene di fornitura resilienti, ed è qualcosa che in ultima analisi giova al mondo intero". (Rin)