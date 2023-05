G7: bicchieri da vino e stilografiche, il dono di Kishida ai leader presenti a Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bicchieri da vino e calici in vetro maki e una penna stilografica: questi i doni che il premier giapponese Fumio Kishida ha donato ai leader che hanno partecipato a Hiroshima al summit del G7. Una tradizione, quella che prevede che il Paese che detiene la presidenza di turno del G7 porga dei doni ai partecipanti al summit. I bicchieri e le stilografiche sono impreziositi, rispettivamente, da pregiate lavorazioni in oro e incisioni tradizionali. Più all'insegna della tecnologia - che insieme alla tradizione millenaria è uno dei tratti distintivi della cultura giapponese - il dono previsto per le first lady. La moglie del primo ministro, infatti, ha regalato un binocolo da opera a mani libere e senza messa a fuoco, che consente una visione luminosa e ad alta risoluzione. Oltre a questo strumento tecnologico, per le consorti dei leader del G7 sono stati donati vasi con laccature di altissimo pregio, altro elemento che contraddistingue la tradizione giapponese. (Rin)