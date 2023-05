Roma: stasera il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo, attese 60mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sette di assenza il Boss, Bruce Springsteen, torna questa sera a Roma, al Circo Massimo, dove ad attenderlo ci saranno circa 60mila persone. Nella Capitale c'è grandissima attesa per Springsteen dopo il live di Ferrara e la macchina organizzativa è già in moto da giorni. L'area concerto aprirà alle ore 14 e alle ore 16:30 si esibirà The White Buffalo, seguito alle ore 17:45 da Sam Fender. Per il concerto di questa sera sono scattate già nella notte tra giovedì e venerdì le prime modifiche alla viabilità nell'area del Circo Massimo con la chiusura di via dei Cerchi tra Porta Capena e via di San Teodoro. Una seconda fase è iniziata ieri sera con lo stop alla circolazione (che verrà mantenuto sino a cessate esigenze di lunedì) su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e sulla corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Oggi, a chiudere alla viabilità, a partire dalle 18, sarà anche via di San Gregorio. Previste chiusure, poi, su viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello. Complessivamente, 20 linee bus saranno interessate da provvedimenti di deviazione. Le Metropolitane saranno attive sino all'1:30 di notte. Proprio in occasione del concerto di Springsteen, oggi le ultime corse delle metropolitane saranno all'1:30 di notte. Sospesi sempre in occasione del concerto i lavori serali sulla metro A. I parcheggi di scambio saranno aperti sino alle ore 2:30. Per il deflusso degli spettatori, dalle ore 23 è prevista da Atac la chiusura, lungo la linea B, della stazione Circo Massimo. (Rer)