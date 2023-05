Maltempo: Coldiretti, Po sale di 1,5 metri in 24 ore, allarme in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Nel Mugello, in Toscana, il maltempo in poche ore ha scaricato tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio oltre 150 mm di pioggia innescando decine di “slavine” di fango che hanno intaccato interi pezzi di terreni coltivati, colline, pascoli e boschi e castagneti da frutto. Le numerose frane e gli smottamenti causati dalle eccezionali piogge rendono impossibile – continua la Coldiretti – accedere alle aziende agricole, ai terreni seminati e ai pascoli con grande preoccupazione per i tempi di ripristino della viabilità che è, in molti tratti, compromessa. Nelle campagne allagate delle Marche sono a rischio – precisa la Coldiretti – le coltivazioni di grano, di girasole, di colza la frutta, gli ortaggi e anche il fieno per l’alimentazione egli animali negli allevamenti, senza dimenticare le frane e gli smottamenti che ostacolano la viabilità. Le Federazioni della Coldiretti delle Regioni interessate sono mobilitate per dare assistenza alle aziende agricole colpite e per monitorare i danni insieme ai vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell’ordine la quale va il ringraziamento della Coldiretti per l’azione di assistenza alle popolazioni colpite. (Com)