Usa: debito, Biden avrà conversazione telefonica con McCarthy a bordo dell’Air Force One

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà una conversazione telefonica con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, mentre si troverà a bordo dell’Air Force One di ritorno dal vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Lo riporta l’emittente “Bloomberg” citando una fonte a conoscenza del dossier. Tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana della Camera sono in corso serrate trattative per l’innalzamento del tetto al debito federale, misura necessaria a evitare un default che secondo la segretaria al Tesoro Janet Yellen potrebbe verificarsi, in assenza di un accordo, già a partire dal primo giugno prossimo. Per partecipare personalmente ai negoziati, Biden ha deciso di cancellare una parte dei propri impegni internazionali. Dopo il vertice del G7, infatti, il presidente statunitense avrebbe dovuto recarsi in Papua Nuova Guinea per firmare due accordi in materia di difesa e sicurezza e in Australia per partecipare al summit del gruppo Quad con i leader di Giappone (Fumio Kishida), India (Narendra Modi) e Australia (Antonio Albanese). (Was)