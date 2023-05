Iran: sei guardie di frontiera uccise e due ferite al confine con il Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei guardie di frontiera della Repubblica islamica dell’Iran sono morte e due sono rimaste gravemente ferite la scorsa notte, negli scontri a fuoco con un gruppo armato che tentava di infiltrarsi in territorio iraniano dal vicino Pakistan, a Saravan, nella provincia del Sistan e Balochistan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, specificando che le guardie di confine iraniane sono infine riuscite a respingere il gruppo armato verso il Pakistan. Lo scorso 18 maggio, Teheran e Islamabad, in base a un accordo siglato nel 2012, avevano inaugurato l’apertura del primo mercato di confine nel villaggio di Pashin, nella stessa provincia del Sistan e Balochistan, dopo un periodo di miglioramento progressivo delle relazioni bilaterali. Inoltre, il primo ministro pakistano, Shahbaz Sharif, e il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, hanno recentemente avviato la prima linea elettrica che avrebbe dovuto rifornire i villaggi più remoti del Pakistan, vicini al confine con l’Iran.La provincia del Sistan e Balochistan, a maggioranza sunnita, costituisce storicamente una spina nel fianco per la Repubblica islamica. Lo scorso 26 aprile, l’ayatollah Abbas Ali Soleimani, un clerico sciita iraniano ed ex imam di Zahedan, capoluogo della provincia, nel sud-est dell’Iran, era stato assassinato in un attacco armato a Mazandaran, nel nord del Paese. Il Sistan e Balochistan, inoltre, è stata la regione dell’Iran dove si sono verificate le proteste più violente e la repressione più dura delle autorità nell’ultima ondata di manifestazioni, iniziata a metà settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, a seguito del suo arresto a Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. A febbraio del 2021, invece, violente proteste erano esplose in questa provincia dell’Iran e nel Balochistan pakistano limitrofo, a seguito della chiusura di una via di collegamento attraverso il confine tra i due Paesi, nell’ambito del contrasto al contrabbando di oppio proveniente dall’Afghanistan. (Irt)