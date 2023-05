Grecia: oggi le elezioni parlamentari, la sfida alle urne è tra Mitsotakis e Tsipras (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della sinistra radicale, che in passato ha governato sotto i dettami di memorandum e troika, ritiene di rappresentare l’unica possibilità per garantire alla Grecia un cambiamento. Per superare il premier uscente, Tsipras auspica una grande partecipazione della fascia della popolazione più giovane, dato che, secondo le rilevazioni sulle intenzioni di voto, Syriza-Alleanza progressista avrebbe il favore della maggioranza degli elettori di età compresa tra i 17 e i 45 anni. Da parte sua, Mitsotakis, spinto dai riflessi della ripresa economica del Paese nel periodo post pandemico, ha più volte ribadito tra comizi e interviste di essere certo di vincere, sostenendo che l’unica proposta di governo realizzabile è quella di Nuova Democrazia, in quanto dall’altra parte “regna il caos assoluto”. Stando ai sondaggi, tra le restanti formazioni politiche elleniche, quelle che potrebbero conquistare l’accesso al Parlamento sarebbero tre: il Partito comunista della Grecia (Kke), di Dimitris Koutsoumpas, che si aggirerebbe tra il 7 e l’8 per cento, la forza socialdemocratica Fronte della disobbedienza realistica europea (MeRA25), guidata da Yanis Varoufakis, intorno al 3,5 per cento, e infine Soluzione greca, il partito di stampo nazionalista presieduto da Kyriakos Velopoulos, vicino al 3 per cento. (Gra)