Russia: esplosioni a Belgorod, in fiamme una discarica nei pressi di Shebekino

- Delle esplosioni sono avvenute ieri sera nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Secondo quanto riferito, in seguito alle deflagrazioni è divampato un incendio nei pressi della città di Shebekino. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni locali alla stampa russa, il rogo è divampato in una discarica di rifiuti solidi. Sul posto sono intervenuti le forze di primo soccorso e, stando a quanto riportato, non si registrano feriti. (Rum)