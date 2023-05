G7: Macron, presenza Zelensky serve a "costruire la pace", una tregua non basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al G7 di Hiroshima, Zelensky si "esprimerà anche davanti a diverse potenze del mondo che a volte sono esposte solo a un unico punto di vista", ha detto il presidente francese riferendosi a Paesi come Brasile e India, ospiti del vertice. "Evita una divisione del mondo tra coloro che sostengono chiaramente l'Ucraina e coloro che affermano di sostenere la pace, ma senza che a volte sappiamo cosa significa dietro", ha aggiunto Macron. Il presidente francese ha invitato il mondo a non accontentarsi di un possibile cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Sarebbe "un errore per tutti noi", perché "l'esperienza ci ha insegnato che un conflitto congelato diventerà una guerra domani", ha detto Macron. (Rin)