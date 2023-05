Ucraina: Scholz su F-16, inviamo un messaggio alla Russia, sostegno a Kiev non finirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' difficile che gli aerei militari F-16 vengano consegnati rapidamente all'Ucraina ma rappresentano un messaggio alla Russia: il sostegno a Kiev non finirà. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando alla stampa a margine dei lavori del summit del G7 che si conclude oggi a Hiroshima, in Giappone. “Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso cosa accadrà alla fine dell'addestramento. Prima di tutto, il progetto (di inviare gli F-16) è un messaggio a coloro che hanno attaccato l'Ucraina. La Russia non può contare sul calo del sostegno all'Ucraina”, ha detto Scholz, aggiungendo che il messaggio prevede che Mosca ritiri le sue truppe dal territorio ucraino. Gli Stati Uniti hanno approvato l'addestramento dei piloti ucraini sugli F-16, un'operazione sostenuta da Regno Unito, Francia, Belgio, Danimarca e Portogallo. Solo in un secondo momento si deciderà quando e quanti aerei saranno consegnati all'Ucraina e quali saranno i Paesi a metterli a disposizione. (Rin)