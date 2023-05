G7: due portaerei Usa in Giappone in concomitanza col vertice di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Uss Nimitz, il suo intero stormo aereo e il cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke Uss Wayne E. Meyer alla base navale di Sasebo, nella prefettura giapponese di Nagasaki, per l'intera durata del vertice del G7 in corso a Hiroshima. Lo riferiscono i media giapponesi, sottolineando che in Giappone, a Yokosuka, è già stanziata la portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan. (Git)