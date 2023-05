G7: Zelensky, invio F-16 all'Ucraina sarà momento storico, definirà sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio dei caccia F-16 in Ucraina sarà un momento storico per l'Europa e per il mondo: definirà l'architettura di sicurezza globale. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky alla sessione odierna del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Quando i nostri piloti sapranno utilizzare gli F-16 e quando questi velivoli appariranno nei nostri cieli, questo avrà importanza non solo per l'Ucraina. Questo sarà un momento storico per l'intera architettura di sicurezza in Europa e nel mondo", ha affermato il capo dello Stato. Zelensky ha aggiunto che uno scudo aereo può essere completo solo quando i sistemi di difesa aerea a terra vengono integrati con aerei moderni. Il presidente ucraino ha ringraziato i partner per i sistemi di difesa aerea forniti, vale a dire i Patriot, gli Iris-T, i Nasams, i Crotale, e i Samp-T inviati da Italia e Francia. Zelensky ha osservato che tali sistemi non solo forniscono protezione, ma creano anche un marchio globale di sicurezza per la democrazia. "Sono grato inoltre per la decisione di addestrare i nostri piloti sui caccia moderni", ha aggiunto il presidente. (Rin)