G7: Zelensky vede omologo coreano Yoon, grazie per assistenza umanitaria

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con il presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol a margine del summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Zelensky, come riferito su Telegram, a parlato della situazione al fronte in Ucraina e dei progressi nel respingere l'aggressione su vasta scala da parte della Federazione Russa. "Abbiamo discusso della recente visita della delegazione ucraina nella Repubblica di Corea. Sono grato per l'attenzione ai progetti presentati dalla First Lady dell'Ucraina", ha affermato Zelensky. "Grazie per l'assistenza umanitaria e di armamenti non letali al nostro Paese, in particolare per la fornitura di veicoli di sminamento e dispositivi di protezione", ha aggiunto il presidente ucraino. (Rin)