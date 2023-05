G7: bilaterale Biden-Zelensky in corso a Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Hiroshima, in Giappone, un incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. L'incontro si svolge a margine del vertice dei capi di Stato e di governo del G7, cui Zelensky è stato invitato a partecipare come ospite per discutere la situazione in Ucraina e la formula di pace di Kiev. Questo pomeriggio Zelensky visiterà il Parco memoriale della pace di Hiroshima assieme al primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e terrà poi un incontro bilaterale col capo del governo giapponese. (Rin)