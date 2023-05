© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione multilaterale è la via per un futuro migliore. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz commentando i tre giorni di summit del G7 a Hiroshima, in Giappone. “Per tre giorni noi come G7 abbiamo parlato con i nostri partner del Sud globale della situazione mondiale, degli aiuti per l'Ucraina, del rapporto con la Cina e della protezione del clima”, ha scritto Scholz.(Rin)