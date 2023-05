G7: Sunak, Cina "più grande sfida" a sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina pone "la più grande sfida" alla sicurezza globale. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak al termine del vertice del G7 che si è tenuto a Hiroshima, in Giappone. "La Cina pone la più grande sfida della nostra epoca alla sicurezza e alla prosperità globali, sono sempre più autoritarie in patria e assertive all'estero", ha detto Sunak. "Stiamo parlando di come ridurre i rischi, e non di disaccoppiamento", ha aggiunto il premier britannico. (Rin)