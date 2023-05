G7: Sunak, resteremo al fianco dell'Ucraina, addestramento piloti per F-16 in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 resteranno al fianco "dell'Ucraina finché sarà necessario" perché la sicurezza di quel Paese "è la nostra sicurezza". Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak nella conferenza stampa al termine del summit del G7 che si è tenuto a Hiroshima, in Giappone. “Abbiamo fatto un vero passo avanti in questo vertice, grazie al sostegno del presidente degli Stati Uniti (Joe) Biden a una coalizione internazionale per fornire i caccia F-16", ha detto Sunak. "Qualsiasi accordo di pace deve essere alle condizioni dell'Ucraina", ha aggiunto il primo ministro, secondo cui l'addestramento per i piloti ucraini dovrebbe iniziare quest'estate. (Rin)