G7: Biden annuncia nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina al termine dell'incontro con l'omologo Volodymyr Zelensky al G7 di Hiroshima, in Giappone. Biden ha spiegato che gli aiuti includeranno "munizioni, artiglieria e veicoli corazzati". Una nota pubblicata dal dipartimento della Difesa Usa precisa che il pacchetto di aiuti ammonterà a 375 milioni di dollari, e includerà ulteriori munizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli Himars. Gli Stati Uniti forniranno anche sistemi anticarro Tow e Javelin, proiettili a guida laser e da demolizione, veicoli per la prima assistenza medica, sistemi per il supporto logistico e componenti di ricambio. Nella nota, il dipartimento della Difesa afferma che gli Stati uniti "continueranno a lavorare con i loro alleati e partner per fornire all'Ucraina le capacità necessarie a far fronte alle esigenze immediate sul campo di battaglia e ai requisiti di assistenza alla sicurezza a lungo termine". (Rin)