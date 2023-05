Ucraina: Zelensky sembra ammettere caduta di Bakhmut, "penso" che sia nelle mani dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso di no": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto a Hiroshima, a margine dei lavori del summit del G7 in Giappone, quando gli è stato chiesto se parti della città di Bakhmut fossero ancora sotto il controllo delle forze di Kiev. E' "rimasto poco" della città di Bakhmut, è "distrutta", ha detto Zelensky, secondo cui “oggi Bakhmut resta solo nei nostri cuori”. La città, situata nella regione sud orientale ucraina di Donetsk, dopo essere stata per mesi teatro di aspre battaglie, da ieri sarebbe totalmente sotto il controllo delle forze russe, come dichiarato dal leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. (Rin)