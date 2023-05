G7: Sunak incontra Modi, focus su accordo commerciale, non si è parlato di Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non è stato uno dei temi discussi durante l'incontro tra il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak e l'omologo indiano Narendra Modi avvenuto a margine dei lavori del summit del G7 che si è concluso questa mattina a Hiroshima. Secondo quanto riferito da Downing Street, infatti, l'obiettivo principale dei colloqui è stato discutere della sigla di un accordo commerciale post Brexit. "I leader hanno riflettuto sui profondi legami tra il Regno Unito e l'India, radicati nelle nostre connessioni umane, e sull'importanza vitale della democrazia e del commercio equo e aperto”, si legge in una nota del governo britannico. Sunak e Modi "hanno discusso dei progressi su un accordo di libero scambio tra Regno Unito e India. I leader hanno convenuto che i rispettivi gruppi di lavoro avrebbero continuato a operare a ritmo sostenuto per finalizzare un accordo ambizioso e reciprocamente vantaggioso”, si legge ancora nella nota. "I leader hanno discusso gli obiettivi più ampi del vertice del G7 e il primo ministro ha espresso il suo forte sostegno alla presidenza indiana del G20, che arriva in un momento cruciale per la sicurezza e la prosperità globali". (Rin)