G7: Zelensky ringrazia Biden per leadership, armi e addestramento piloti

- "Grazie per la leadership, per le armi e per la decisione di addestrare i piloti": con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto su Telegram all'omologo degli Stati Uniti Joe Biden dopo il loro incontro avvenuto a Hiroshima, a margine del vertice del G7 che si è concluso questa mattina in Giappone. "Credo che le ali della nostra comune libertà saranno senza dubbio le più forti del mondo", ha aggiunto Zelensky. (Rin)