G7: Macron, arma nucleare non è "strumento di ricatto e oppressione"

- L'arma nucleare è "uno strumento d dissuasione" e non "di ricatto e oppressione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice del G7 che si è tenuto a Hiroshima, in Giappone. "C'è qualcosa di indicibile, di assoluto, che non si commenta nelle immagini di quello che ha vissuto il Giappone sulla sua pelle (...) a Hiroshima e Nagasaki. Questo ci impone rispetto e spirito di responsabilità", ha proseguito il capo dello Stato. "Dinnanzi a questo, difendiamo un quadro internazionale: quello del trattato di non proliferazione. La difficoltà consiste nel fatto che uno dei suoi firmatari non lo rispetta più", ha affermato Macron facendo riferimento alla Russia e aggiungendo che alcuni Paesi diventano sempre più "ambiziosi" su questo dossier. "Sosteniamo un quadro inclusivo, più ambizioso sul piano internazionale che permetta di controllare e ridurre gli armamenti nucleari internazionali", ha aggiunto Macron. (Rin)