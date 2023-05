© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il volo verso l'Emilia Romagna, dove dovrebbe atterrare intorno all'ora di pranzo. La premier è ripartita in anticipo dal vertice G7 di Hiroshima per seguire da vicino l'evoluzione dell'emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna e, dopo uno scalo tecnico ad Astana, in Kazakhstan, atterrerà in mattinata in Italia.(Rin)