G7: Zelensky a Biden, felice di una così solida relazione fra Ucraina e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono felice che ci sia una così solida relazione fra Ucraina e Stati Uniti. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il colloquio con l'omologo degli Stati Uniti Joe Biden a Hiroshima a margine del vertice del G7 che si è tenuto in Giappone. “Ricordo la sua storica ultima visita in Kiev”, ha detto Zelensky, secondo cui in quell'occasione si è “parlato delle difficili missioni da assumere, e lei le ha prese”. “L'addestramento di piloti (per l'utilizzo degli F-16) ci aiuterà sul campo di battaglia”, ha aggiunto il presidente ucraino, sottolinendo che gli Usa hanno “donato i più cospicui pacchetti di aiuti militari” all'Ucraina. “Non lo dimenticheremo”, ha concluso Zelensky.(Rin)