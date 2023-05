Ucraina: portavoce Zelensky, presidente non ha ammesso caduta di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha confermato la caduta di Bakhmut nelle mani delle forze russe. Lo ha detto un portavoce del capo dello Stato ucraino parlando alla stampa a Hirsoshima, in Giappone, dove si è concluso il vertice del G7. In precedenza Zelensky rispondendo a una domanda della stampa durante il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva risposto “penso di no” a una domanda in cui gli si chiedeva se l'Ucraina controllasse ancora la città situata nella regione di Donetsk. (Rin)