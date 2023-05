Usa-Giappone: siglato memorandum di cooperazione nel campo dell'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa e il ministero dell'Istruzione, della cultura, degli sport, della scienza e della tecnologia del Giappone hanno siglato un memorandum di cooperazione nel campo dell'istruzione. La firma del memorandum è avvenuta a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone, alla presenza del segretario di Stato Antony Blinken e della ministra dell'Istruzione giapponese, Keiko Nagaoka. Per l'occasione, grandi aziende statunitensi del settore tecnologico e università giapponesi hanno siglato una serie di partenariati che prevedono investimenti d'importo superiore a 210 milioni di dollari negli ambiti della scienza quantistica e dei semiconduttori. In particolare, Ibm ha annunciato un partenariato da 100 milioni di dollari in 10 anni con l'Università di Tokyo e l'Università di Chicago per la computazione quantistica; Google destinerà 50 milioni di dollari in 10 anni ad un partenariato analogo, mentre Micron investirà 60 milioni di dollari in cinque anni per la formazione della forza lavoro e la ricerca e lo sviluppo nei campi dei semiconduttori con una rete di 11 atenei di Stati Uniti e Giappone. (Git)