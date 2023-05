Russia: Putin si congratula con Wagner per la conquista di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il gruppo Wagner e i militari delle forze armate russe per la conquista della città di Artimovsk (nome russo di Bakhmut). Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha riferito che grazie all'operato del gruppo paramilitare Wagner, con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione del Gruppo meridionale delle forze armate russe, la liberazione di Artimovsk è stata completata. "Vladimir Putin si congratula con i distaccamenti d'assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unità delle forze armate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la protezione dei fianchi, per il completamento dell'operazione per liberare Artimovsk", ha riferito l'ufficio stampa. "A tutti coloro che si sono distinti saranno conferiti dei premi statali", conclude la nota del Cremlino. (Rum)