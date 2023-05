Kazakhstan-Italia: emergenza maltempo, annullata visita di Meloni ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio Giorgi Meloni ad Astana non avrà luogo a causa delle inondazioni nella regione italiana dell'Emilia-Romagna. Lo ha riferito l'ufficio stampa del presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev. La visita di Meloni era prevista per domani, 22 maggio. Il presidente del Consiglio ha lasciato in anticipo il vertice del G7 di Hiroshima, rientrando in Italia per partecipare alla risoluzione dei problemi legati alla situazione di emergenza causata delle forti piogge e dalle inondazioni in Emilia-Romagna. "Per questo motivo, la già annunciata visita di lavoro del capo del governo italiano ad Astana non avrà luogo. La parte italiana ha chiesto un colloquio telefonico tra il presidente e Giorgio Meloni", ha spiegato l'ufficio stampa di Tokayev. (Res)