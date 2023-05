G7: Lula, necessario riformare meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha l'obbligo di interrompere il ciclo di sofferenza, morte e distruzione cominciando dalla riforma dei meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della sessione estesa dedicata alla pace e alla stabilità al vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone. "Nel 1945, l'Onu venne istituita per prevenire una nuova guerra mondiale, ma i meccanismi multilaterali di prevenzione e risoluzione dei conflitti non funzionano più", ha ammonito il presidente brasiliano. "Il mondo non è più lo stesso. Conflitti continuano a divampare, e osserviamo preoccupanti regressi nel regime di non proliferazione nucleare, che dovrà necessariamente includere la dimensione del disarmo. Le armi nucleari non sono una fonte di sicurezza, ma uno strumento di sterminio di massa che nega la nostra umanità e minaccia la continuità della vita sulla Terra", ha dichiarato Lula, secondo cui "finché esisteranno armi nucleari, ci sarà sempre la possibilità del loro utilizzo". Per questo motivo, ha spiegato il capo dello Stato, "il Brasile si è impegnato attivamente nei negoziati del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, che speriamo di poter ratificare al più presto presto". (Rin)