Ucraina: viceministro Esteri, entro un anno e mezzo avremo 12 sistemi tedeschi Iris-T

- L'Ucraina ha ora in dotazione due sistemi di difesa aerea Iris-T di fabbricazione tedesca, ma prevede di portarne il numero a 12 entro un anno e mezzo. Lo ha detto sabato il viceministro degli Affari esteri dell'Ucraina, l'ex ambasciatore a Berlino Andriy Melnyk, in diretta sull'emittente televisiva pubblica ucraina. “A oggi, abbiamo due sistemi (Iris-T) in Ucraina, due che ci erano stati promessi l'anno scorso verranno consegnati entro la fine di quest'anno. Cioè, avremo quattro sistemi”, ha detto Melnik. Il viceministro ha aggiunto che il governo tedesco ha firmato un contratto per la produzione di altri quattro sistemi di difesa aerea di questo tipo da consegnare all'Ucraina, ma Kiev intende ottenerne altri quattro. “Spero che siano esattamente i quattro che abbiamo ora, quattro che sono stati promessi e quattro che saremo in grado di ottenere entro il prossimo anno e mezzo. Sarà un grande passo avanti”. ha detto il viceministro. (segue) (Kiu)