G7: Lula, condanniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile condanna l'uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie e la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ma è necessario lavorare per fermare quanto prima i combattimenti. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della sessione estesa dedicata alla pace e alla stabilità al vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone. "Condanniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Al contempo, ogni ulteriore giorno di combattimenti aumenta la sofferenza umana, la perdita di vite e la distruzione delle case", ha detto Lula. "Ho ripetuto quasi all'esaurimento che è necessario parlare di pace. Nessuna soluzione durerà se non si basa sul dialogo. Dobbiamo lavorare per creare lo spazio per i negoziati. Non possiamo nemmeno perdere di vista il fatto che le sfide alla pace e alla sicurezza che attualmente affliggono il mondo vanno ben oltre l'Europa", ha ammonito il presidente brasiliano, aggiungendo che le altre crisi in atto a livello globale "dovrebbero ricevere lo stesso grado di mobilitazione internazionale". (Rin)