G7: von der Leyen con presidente indonesiano, vogliamo ambizioso accordo di partenariato

- L'Unione europea e l'Indonesia vogliono raggiungere un accordo di partenariato economico globale ambizioso. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del colloquio con il presidente dell'Indonesia Joko Widodo a margine dei lavori del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Congratulazioni ancora per la sua presidenza di successo del G20", ha detto von der Leyen a Widodo. L'Unione europea "è uno dei principali sostenitori di una giusta transizione energetica" in Indonesia. (Rin)