G7: Lula, agire rapidamente per alleviare sofferenze del popolo di Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve agire rapidamente per alleviare le sofferenze della popolazione di Haiti. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della sessione estesa dedicata alla pace e alla stabilità al vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone. "Dobbiamo agire rapidamente per alleviare le sofferenze di una popolazione dilaniata da una tragedia", ha detto Lula, secondo cui "il flagello a cui il popolo haitiano è sottoposto è il risultato di decenni di indifferenza verso i veri bisogni del Paese". (Rin)