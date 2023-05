Business news: siglato memorandum d'intesa fra Etiopia e Colombia su commercio, investimenti, turismo, aviazione e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Etiopia e Colombia hanno firmato un memorandum d'intesa per lavorare insieme e intensificare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, del turismo, dell'aviazione e della tecnologia. L'accordo, riferisce l'emittente statale etiope "Fana", è stato siglato dal vicepremier e ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen e dalla vicepresidente colombiana, Francia Marquez, in visita ad Addis Abeba nel quadro di un tour che l'ha portata anche in Sudafrica e Kenya. Le parti, si legge in una nota, hanno espresso il loro apprezzamento per la decisione della Colombia di riaprire la sua ambasciata in Etiopia dopo 50 anni, ricordando che i due Paesi hanno esperienze simili nei forum internazionali. Mekonnen ha ribadito alla vicepresidente colombiana che l'Etiopia è interessata a lavorare in cooperazione con la Colombia nei settori del commercio, degli investimenti, del turismo, dell'aviazione e della tecnologia e ha ricordato che la Colombia ha presentato una richiesta per un posto come membro non permanente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2025-2027, il che aiuterà il Paese latinoamericano a lavorare in modo più cooperativo con l'Etiopia e nella prevenzione del terrorismo. Marquez, da parte sua, ha affermato che uno dei motivi per cui la Colombia ha riaperto la sua ambasciata in Etiopia è la forte influenza dell'Etiopia in Africa e nella regione e ha sottolineato che la decisione mira a migliorare le relazioni tra i due Paesi. La vicepresidente colombiana ha quindi confermato la disponibilità della Colombia a cooperare con l'Etiopia a livello regionale e continentale, nonché su piattaforme multilaterali. L'Etiopia e la Colombia hanno avviato relazioni diplomatiche ufficiali nel 1947 e il Paese latinoamericano ha aperto la sua ambasciata ad Addis Abeba nel 1967, chiudendola nel 1974. (Res)