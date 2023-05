Business news: Kenya e Singapore firmano protocolli di cooperazione su clima, tecnologie digitali e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, è stato ricevuto a Nairobi dal presidente keniota, William Ruto, nel quadro della sua visita nel Paese africano tenuta dal 17 al 19 maggio. I due leader hanno presenziato alla firma di tre protocolli d’intesa in materia di cambiamento climatico, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sviluppo delle risorse umane. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. Il primo memorandum ha per oggetto la collaborazione ai sensi dell’Accordo di Parigi sui “crediti di carbonio” e lo scambio di pratiche virtuose per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il secondo riguarda, in particolare, la sicurezza informatica e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Il terzo punta a sviluppare competenze nella governance, nel clima e nell’urbanistica. Nell’incontro a livello di delegazioni si è discusso di come accrescere il commercio e gli investimenti. I due leader, che hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, hanno accolto con favore l’espansione della cooperazione e si sono confrontanti anche sulla collaborazione multilaterale e sugli scenari geopolitici. (Res)